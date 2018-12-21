"Чтоб стал ты желто-синий": в ДНР расклеили проукраинские листовки

В нескольких городах оккупированного Донбасса появились проукраинские листовки. Ими обклеили админздания, остановки и магазины. Об этом в Twitter пишет ветеран АТО Виталий Овчаренко.
Патриотические листовки расклеили в ночь на четверг, 20 декабря.
"Неизвестные патриоты Украины обклеили патриотическими листовками улицы нескольких украинских городов, находящихся в оккупации: в Моспино, немного в Донецке, Старобешево. Слава героям украинского Донбасса", - говорится в сообщении Овчаренко.
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Террористы ДНР сообщают, что дети из Финляндии прислали 70 новогодних и рождественских открыток. Об этом пишут в пресс-службе "министерства иностранных дел" ДНР, передает сайт террористов ДАН.
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