"Чтоб стал ты желто-синий": в ДНР расклеили проукраинские листовки

Фото: twitter.com/vital_ovchar

В нескольких городах оккупированного Донбасса появились проукраинские листовки. Ими обклеили админздания, остановки и магазины. Об этом в Twitter пишет ветеран АТО Виталий Овчаренко.

Патриотические листовки расклеили в ночь на четверг, 20 декабря.

"Неизвестные патриоты Украины обклеили патриотическими листовками улицы нескольких украинских городов, находящихся в оккупации: в Моспино, немного в Донецке, Старобешево. Слава героям украинского Донбасса", - говорится в сообщении Овчаренко.

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