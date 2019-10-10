Нидерланды объяснили, что означает расследование "роли Украины" в катастрофе MH17

Российские боевики улыбаясь фотографируются на фоне уничтоженного самолета Фото: Obozrevatel

Нидерланды будут расследовать причины незакрытия воздушного пространства над Украиной в июле 2014-го.

Отмечается, что это не имеет ничего общего с судебными процедурами по наказанию виновных, заявил министр иностранных дел Нидерландов Стефан Блок, пишет Европейская правда.

"Парламент Нидерландов попросил правительство получить больше информации о закрытии воздушного пространства над Украиной (на время катастрофы. - Gazeta.ua). Это просто просьба провести исследования, это неофициальное следствие", - говорит Блок.

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Добавил, что правительство будет изучать аналогичное решение со стороны РФ.

"С начала расследования трагедии члены семей погибших задавали вопросы, почему воздушное пространство выше 10 км не было закрыто. Поэтому это расследование призвано исследовать закрытие воздушного пространства на территориях вокруг зоны конфликта, включая пространство Российской Федерации", - заявил он.

Малайзийский "Боинг", летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, пробили тысячи высокоскоростных металлических частиц кубической или бабочковидной формы. Это была ракета марки 9N314М. Выпустили ее из зенитно-ракетного комплекса "Бук". 17 июля 2014-го в 13:20 попала в лайнер в небе над Донецкой областью. 15 членов экипажа и 283 пассажира погибли.