"Невероятное гадкое лицемерие" - российский журналист раскритиковал победобесие

Российский журналист раскритиковал парад в Москве. Фото 112.ua

Российский корреспондент и вынужденный эмигрант Аркадий Бабченко раскритиковал россиян во время парада 9 мая в Москве.

"Ваши лица со скорбью уже достали. Ваша страна сейчас ведет две войны. Хотите узнать, как выглядит настоящая война? Езжайте на Донбасс. Ваши скорбные лица о бои 70-летней давности, когда прямо сейчас ваша страна долбит соседнюю каждый божий день полусотней обстрелов за ночь, – просто невероятное гадкое лицемерие", - написал в соцсети журналист.

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