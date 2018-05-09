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среда, 09 мая 2018 15:57

"Невероятное гадкое лицемерие" - российский журналист раскритиковал победобесие

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&quot;Невероятное гадкое лицемерие&quot; - российский журналист раскритиковал победобесие
Российский журналист раскритиковал парад в Москве. Фото 112.ua

Российский корреспондент и вынужденный эмигрант Аркадий Бабченко раскритиковал россиян во время парада 9 мая в Москве.

"Ваши лица со скорбью уже достали. Ваша страна сейчас ведет две войны. Хотите узнать, как выглядит настоящая война? Езжайте на Донбасс. Ваши скорбные лица о бои 70-летней давности, когда прямо сейчас ваша страна долбит соседнюю каждый божий день полусотней обстрелов за ночь, – просто невероятное гадкое лицемерие", - написал в соцсети журналист.

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Американский журнал Forbes опубликовал рейтинг самых влиятельных людей мира по 2018 год. Его впервые возглавил председатель КНР Си Цзиньпин. Путин потерял лидерство после пяти лет господства. Дональд Трамп вошел в тройку лидеров планеты.

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