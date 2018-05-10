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четверг, 10 мая 2018 07:28

"Нет никакого внутреннего конфликта. Главная причина боевых действий на Донбассе - российские войска" - интервью Волкера

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&quot;Нет никакого внутреннего конфликта. Главная причина боевых действий на Донбассе - российские войска&quot; - интервью Волкера
Если Путин захочет, война в Донбассе закончится, считает специальный представитель государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер. Фото: Голос Америки

Об этом заявил специальный представитель государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью "Голосу Америки".

"Думаю так, если президент Путин захочет. Я считаю, что решение за Россией. Нет никакого внутреннего конфликта, нет оснований для гражданской войны, нет никаких причин для боевых действий, кроме присутствия российских войск", — сказал Волкер в ответ на вопрос, есть реальный шанс покончить с войной на востоке Украины в нынешних обстоятельствах.

Он отметил также, что остается открытым вопрос о мандате миротворческой миссии ООН на востоке Украины.

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"Если мы договоримся по резолюции, особенно в отношении мандата миротворческой миссии ООН, которая обеспечит зоны безопасности. И тогда это позволит обеспечить воплощение минских договоренностей — местные выборы, амнистии, специальный статус. Тогда мы действительно получим возможность положить конец конфликту. Такая возможность есть, но она требует желания России действовать подобным образом", — заявил Волкер.

Ранее, во время брифинга Хельсинкской комиссии Конгресса США Волкер заявил, что миротворческая миссия ООН в Донбассе может разблокировать выполнения минских соглашений.

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