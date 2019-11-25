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понедельник, 25 ноября 2019 12:37

Немецкая авиакомпания обозначила Донецк российским

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Немецкая авиакомпания обозначила Донецк российским
Авиакомпания подписала украинский Донецк как русский город. Фото: www.lufthansa.com

Оккупирован Россией украинский Донецк программа по отслеживанию полета компании Lufthansa обозначила как территорию России.

Это заметил в бортовой информационной системе пассажир рейса авиакомпании, летевший из Осаки в Мюнхен, пишет Der Spiegel.

Мужчина снял видео, на котором видно, что Донецк, который расположен в пределах границ Украины, подписанный в перечне городов как "Донецк Россия". Украинский дипломат Алексей Макеев распространил видео на своей странице в Twitter и попросил немецкого авиаперевозчика исправить ошибку.

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Как объясняет СМИ, из-за войны, которая продолжается на украинской территории более пяти лет, такое обозначение можно трактовать как политическую позицию. Российские силы захватили Донецк и Луганск, объявив там никем не признаны "народные республики". Украинский дипломат признал, что неподалеку украинского региона есть и русский город с названием Донецк. Но данные информационной системы Lufthansa точно касались украинского мегаполиса.

Уже появилась реакция авиакомпании Lufthansa на это событие. Ее представители извинились и дистанцировались от его значения. Компания объяснила, что ошибка возникла в программном обеспечении, произведенном в США. Авиаперевозчик оперативно попросил обновить его. Программу установили только на самолеты Airbus A 350.

Американское издание The New York Times, которое опубликовало ранее статью об украинском бизнесмене Игоря Коломойском с картой Украины без Крыма, исправило изображение. Теперь на иллюстрации цвет материковой Украины и Крыма одинаковые, но полуостров отделен пунктиром.

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