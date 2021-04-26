Некорректно приглашать Путина в Киев - Ермак

Не нужно Путина приглашать в Киев. Фото: ukrinform.ua

Украина не будет приглашать президента России Владимира Путина в Киев.

"Встретиться в любой точке украинского Донбасса" означает, что Зеленский доказал готовность Украины к продолжению переговоров, сообщает руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью Liga.net.

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"Это важно сделать там, где военнослужащие Украины ежедневно защищают свою Родину и рискуют жизнью. И посмотреть в глаза людям, которые ежедневно рискуют жизнью. По нашей информации, в последнее время подавляющее количество убитых украинцев - это жертвы снайперов. Причем снайперов, которые, по нашей информации имеют в частности, российское происхождение", - рассказал председатель ОП.

Ермак считает "некорректным" приглашать Путина в Киев.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому коллеге Путину встретиться в зоне конфликта на Донбассе. Зато Путин пригласил Зеленского в Москву. Однако россияне заявили, что о конфликте Зеленскому стоит разговаривать с их марионетками в Донбассе.