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суббота, 15 июня 2019 15:14

Не выдержало сердце: украинцы попрощаются с военным Иваном Сиренко

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Не выдержало сердце: украинцы попрощаются с военным Иваном Сиренко
У Ивана Сиренко во время службы остановилось сердце. Фото: UA | TV

В селе Немия Могилев-Подольскому району Винницкой области будут хоронить бойца 47-летнего Ивана Сиренко. На передовой у мужчины остановилось сердце.

"Примером любви к родной стране стал его младший брат Андрей, который еще с первых дней пошел служить добровольцем. Как только демобилизовался, через 3 недели в военкомат пошел Иван. Сначала был в Миргороде в воинской части А0732, затем в Донецкой области. В прошлом году братья похоронили мать, отец с семьей давно не проживал", - написала в Facebook Виктория Микитюк.

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Утром в день смерти Сиренко имел заступать в наряд. Когда за ним пришли военные, человек был мертв. Реанимационные мероприятия не помогли.

14 июня боевики на Донбассе 24 раза нарушили режим тишины. Из них 6 раз применили запрещенные минского соглашениями 122 мм артиллерию, минометы калибра 120 и 82 мм. Один украинский военный ранен.

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