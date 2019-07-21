 
Ексклюзивы
1/5
Бюллетени в один ящик и забытый паспорт: как голосовали политические лидеры страны
Бюллетени в один ящик и забытый паспорт: как голосовали политические лидеры страны
Просмотров: 2323
Порошенко с семьей проголосовали на выборах
Порошенко с семьей проголосовали на выборах
Просмотров: 1530
Парубий проголосовал и повеселил членов комиссии
Парубий проголосовал и повеселил членов комиссии
1 Просмотров: 2835
Рыба из Чернобыльской зоны еще с 1990-х кормила наши рестораны - Анатолий Днестровский
Рыба из Чернобыльской зоны еще с 1990-х кормила наши рестораны - Анатолий Днестровский
Просмотров: 2241
"Путин повысил ставки" - эксперт о российских паспортах для Донбасса
"Путин повысил ставки" - эксперт о российских паспортах для Донбасса
1 Просмотров: 432
Как работают волонтеры на 6-м году войны
Как работают волонтеры на 6-м году войны
Просмотров: 2043
Почему больше украинцев едут на ПМЖ в США, чем в Польшу
Почему больше украинцев едут на ПМЖ в США, чем в Польшу
Просмотров: 1179
Эти выборы о Зеленском - политтехнолог
Эти выборы о Зеленском - политтехнолог
1 Просмотров: 2538
Обмена пленными не будет, Кремлю еще нужны украинцы в российских тюрьмах
Обмена пленными не будет, Кремлю еще нужны украинцы в российских тюрьмах
Просмотров: 774
Работали на договорняках и не трогали "регионалов": назвали грехи Рады, которая уходит
Работали на договорняках и не трогали "регионалов": назвали грехи Рады, которая уходит
Просмотров: 1152
Фото
Все фото
4
9
27
7
13
Не сдерживали слез - простились с погибшим бойцом ООС
Не сдерживали слез - простились с погибшим бойцом ООС
Делегация НАТО посетила Донбасс
Делегация НАТО посетила Донбасс
Как работают волонтеры на 6-м году войны
Как работают волонтеры на 6-м году войны
Герои не умирают: простились с погибшим Дмитрием Лисоволом
Герои не умирают: простились с погибшим Дмитрием Лисоволом
Легендарная 93-я бригада &quot;Холодный Яр&quot; вернулась домой с передовой
Легендарная 93-я бригада "Холодный Яр" вернулась домой с передовой
Видео
Все видео
У войны: стали известны участники фестиваля на Донбассе
У войны: стали известны участники фестиваля на Донбассе
Новый Европарламент рассматривает резолюцию по поводу пленников Кремля - ​​онлайн
Новый Европарламент рассматривает резолюцию по поводу пленников Кремля - ​​онлайн
ВСУ разгромили штаб боевиков под Горловкой: показали видео точных ударов
ВСУ разгромили штаб боевиков под Горловкой: показали видео точных ударов
Удар перед перемирием на Донбассе: боевики предприняли новую тактику
Удар перед перемирием на Донбассе: боевики предприняли новую тактику
Вещи и косметику забирали у мертвецов. 5 лет назад Россия сбила Боинг МН17
Вещи и косметику забирали у мертвецов. 5 лет назад Россия сбила Боинг МН17
Интервью
1/5
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
Просмотров: 810
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 1998
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 1017
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 585
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 2691
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
20 июля 2019
1 Просмотров: 891
Працьовитий сусід
З Олегом ми жили на одній вулиці. Школу він покинув після дев'ятого класу. З профтех­училища вигнали за рік. Їздив із батьком на шабашки до ...
воскресенье, 21 июля 2019 16:26

Не сдерживали слез - простились с погибшим бойцом ООС
4

  Комментировать

Попрощатся с Богданом Бигусом приехали товарищи
Фото: https://ye.ua
С Богданом Бигусом прощались сотни людей
У погибшего воина осталась жена и двое детей
Многие из тех, кто пришел на прощание, не сдерживали слез

Сегодня в Хмельницком попрощались с военным 8-го отдельного полка специального назначения Вооруженных сил Украины Богданом Бигусом, 28 лет. Он погиб в зоне ООС 18 июля.

Провести воина в последний путь пришли сотни горожан. Приехали и собратья погибшего, сообщает ye.ua.

Гроб на хмельницкую площадь Независимости несли военные. Люди становились на колени. Плакали. Многие шли с венками и цветами. После прощания погибшего похоронили на Аллее славы кладбища в микрорайоне "Раковое".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Оккупанты снова применили запрещенное оружие: последние новости Донбасса

Богдан Бигус погиб при выполнении боевого задания в зоне ООС. Вместе с собратом подорвался на растяжке. Скончался от многочисленных осколочных ранений. Другой военный в тяжелом состоянии в больнице.

Сегодня четверо украинских военных подорвались на неизвестной взрывчатке у населенного пункта Счастье Луганской области. Двое погибли.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Не сдерживали слез - простились с погибшим бойцом ООС». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
июля

Молодой украинец побил, но не победил российского гиганта

Кардиналы-инквизиторы жгли людей на кострах

Самое читаемое
Горячая теннисистка поразила соцсети сексуальным телом
Горячая теннисистка поразила соцсети сексуальным телом
11
 Просмотров: 29682
Россиян возмутило отношение к их языку в украинской пиццерии
Россиян возмутило отношение к их языку в украинской пиццерии 33 Просмотров: 20585
В выходные станем свидетелями чуда - астролог
В выходные станем свидетелями чуда - астролог
 Просмотров: 7938
В России напали на двух украинцев
В России напали на двух украинцев 10 Просмотров: 6409
Находился в розыске 4 года: в лесопосадке нашли остатки убитого мужчины
Находился в розыске 4 года: в лесопосадке нашли остатки убитого мужчины
4
 Просмотров: 5031
Донбасс
Российские военные обстреляли из минометов украинские позиции в районе Первомайска
Российские военные обстреляли из минометов украинские позиции в районе Первомайска Просмотров: 153
"Начали срочное расследование" - Зеленский о гибели украинских военных
"Начали срочное расследование" - Зеленский о гибели украинских военных Просмотров: 1494
На пункте пропуска обнаружили неразорванную мину
На пункте пропуска обнаружили неразорванную мину Просмотров: 216
Командующий ОС поздравил украинцев с годовщиной освобождения Торецка и Рубежного
Командующий ОС поздравил украинцев с годовщиной освобождения Торецка и Рубежного Просмотров: 198
Четверо военных подорвались на взрывчатке - двое погибли
Четверо военных подорвались на взрывчатке - двое погибли 1 Просмотров: 450
Больше всего комментируют
33
Россиян возмутило отношение к их языку в украинской пиццерии
10
В России напали на двух украинцев
9
"Россия на нас не нападала" – украинский боксер огорошил заявлением
6
Тимошенко проголосовала и не знает, кто будет премьером
4
"Я проголосовал за ЕС и НАТО" - Порошенко
Голосов: 3322
Голосование Нужно снимать торговую блокаду с ОРДЛО?
  • Нет. Торговать с оккупантом категорически запрещено!
  • Да. Торговля и так процветали, но в формате контрабанды или Роттердам +
  • Усилить торговые санкции, запретить возить любые товары на оккупированный Донбасс
  • Границы для товаров должны быть открыты полностью
  • Свой вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua