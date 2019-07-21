Не сдерживали слез - простились с погибшим бойцом ООС

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Сегодня в Хмельницком попрощались с военным 8-го отдельного полка специального назначения Вооруженных сил Украины Богданом Бигусом, 28 лет. Он погиб в зоне ООС 18 июля.

Провести воина в последний путь пришли сотни горожан. Приехали и собратья погибшего, сообщает ye.ua.

Гроб на хмельницкую площадь Независимости несли военные. Люди становились на колени. Плакали. Многие шли с венками и цветами. После прощания погибшего похоронили на Аллее славы кладбища в микрорайоне "Раковое".

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Богдан Бигус погиб при выполнении боевого задания в зоне ООС. Вместе с собратом подорвался на растяжке. Скончался от многочисленных осколочных ранений. Другой военный в тяжелом состоянии в больнице.

Сегодня четверо украинских военных подорвались на неизвестной взрывчатке у населенного пункта Счастье Луганской области. Двое погибли.