Не перемирие: оккупанты дальше палят по нашим позициям

10 раз враг обстрелял 7 августа

7 августа боевики в сутки десять раз нарушили режим прекращения огня. Враг обстреливал позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперской и стрелкового зброи. З нашей стороны потерь нет.

Четыре вражеских обстрелов осуществили в районе группировки "Восток": дважды вблизи Водяного, а также Лебединского- из стрелкового оружия; неподалеку Новотроицкого - с станковой противотанкового гранатомета, сообщают в штабе ООС.

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Позиции защитников в районе "Север" - шесть раз. С автоматического гранатомета неподалеку Луганского, с противотанкового гранатомета, висококалиберного кулемета и стрелкового оружия вблизи Южного. Также поблизости Новозвановки, Зайцеогов, неподалеку Крымского.

Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, И продолжают придерживаться при этом условий прекращения огня.

С начала суток 6 августа на фронте погибли 4 украинские военнослужащие.