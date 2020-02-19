"Не надо из Сибири указывать украинцам, что им делать" - Кислица о переговорах с боевиками

Кислица высказался о диалоге с боевиками. Фото: Цензор

Представитель Украины в ООН Сергей Кислица указал, что временный управляющий донецких боевиков Владимир Пашков - россиянин. Однако, по словам Кислицы, Москва считает Пашкова достаточно "местным" для того, чтобы руководить боевиками из Донбасса и чтобы именно с ним Украина обсуждала будущее региона.

"Это гражданин России, который родился в Сибири, выпускник российского Тихоокеанского военно-морского училища и до недавнего вицегубернатор Иркутской области России. Хотите знать, насколько далеко Иркутск находится от Донецка? Всего в 6 тысячах километров", - отметил Сергей Кислица на заседание Совбеза ООН.

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"Нет обоснования того, чтобы кто-то из Сибири говорил украинцам, что нам делать на нашей собственной территории. Печальный опыт Грузии и Молдовы по прямому диалогу с марионетками Кремля свидетельствует о том, что в лучшем случае это дорога в никуда, а скорее всего - дорога в ловушку", - заявил заместитель главы МИД Украины.

Владимир Пашков - бывший российский чиновник. В начале февраля Кремль назначил его так называемым "и.о. председателя правительства" донецких боевиков. Прессекретар Путина Дмитрий Песков сразу же заявил, что Россия не имеет к этому никакого отношения. Мол, Кремль "не может" просто взять и делегировать людей на оккупированную часть Украины.