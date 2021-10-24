Не дали денег на "содержание": тюремщики ОРДЛО устраивают ад пленным украинцам

Боевики также запретили передавать продукты, лекарства и средства индивидуальной защиты заключенным. Фото: pixabay.com

Российские боевики требуют с незаконно заключенных украинцев деньги за свое "содержание" на временно оккупированной территории Донбасса.

Об этом завил член украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Сергей Гармаш в Facebook.

"Боевики требуют от родственников заключенных, чтобы они перечисляли деньги на банковские карты для их содержания", - написал Гармаш.

Тем, кто отказывается платить или нет такой возможности, создают невыносимые условия пребывания в тюрьме. Например, забирают телефон и кормят три раза в неделю, рассказал Гармаш.

По информации чиновника, в тюрьмах на оккупированных территориях не лечат больных коронавирусом.

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"Точнее "лечат" стрептоцидом. Узнику 70 лет, двустороннее воспаление легких. Ни одного реального лечения. Это просто медленное умышленное убийство", - подчеркнул Гармаш.

Добавил, что несколько недель назад оккупанты ввели так называемый "карантин" в тюрьмах. По этой причине отменили все свидания, запретили передавать продукты, лекарства, маски и воду.

"Доступа международного Красного креста по-прежнему нет. Хотя Россия брала на себя такое обязательство в Париже на Н-4 два года назад", - отметил Гармаш.

Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В 2014-м российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации. С начала российской агрессии на Донбассе во время боевой обстановки погибли 2694 украинских военнослужащих, получили ранения 10 237, сообщали Вооруженные силы Украины в мае 2021-го. За восемь лет оккупации Россией территорий на Востоке Украины погибли почти 14 тыс. украинцев. Среди них 4 тыс. гражданских лиц, в том числе 152 ребенка. 34 тысячи ранены, заявила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.