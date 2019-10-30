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среда, 30 октября 2019 13:05

"Не было в октябре ни дня тишины. Власть нам цинично лгала"
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28 октября в Киеве возле здания Офиса президента, собралось около 700 активистов. Людей разозлил отвод украинских войск в населенном пункте Золотое-4 Луганской области.

О сборе сообщили после утренней суеты: сначала министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил об отводе украинских войск, через час штаб ООС опроверг его слова, но впоследствии подтвердил. В течение дня о разведении было много новостей, а вечером Дарка Олифер, пресс-секретарь Леонида Кучмы, представителя Украины в Трехсторонней контактной группе, заявила о том, что в Минске определили, где проведут следующее разведение.

Автор: София Староконь
  Украинцев возмутила новость об отводе войск - вышли под здание Офиса Президента
Украинцев возмутила новость об отводе войск - вышли под здание Офиса Президента

Это возмутило активную часть населения и в 19:00 они решили собраться для протеста.

Большинство людей пришли под здание с работы. В темноте холодного октябрьского вечера они выглядели очень мрачно.

Немного поодаль от всех, в тени, курит Диана. Женщина была возмущена отводом войск, потому что сама с Широкино. Ругается, потому что не может сдержать гнев.

"Пусть отводит и в моем доме свой Офис открывает, только так. У нас там был дом, работа. Теперь нет ничего, снимаем жилье"

Она затягивается и тяжело выдыхает дым. Губы дрожат, потому что начинает плакать. Из ее рассказа становится ясно, что семья до войны имела магазин. Денег хватало на поездки за границу раз в год.

Автор: София Староконь
  Украинцев возмутила новость об отводе войск - вышли под здание Офиса Президента
Украинцев возмутила новость об отводе войск - вышли под здание Офиса Президента

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Отступаем без причины" – люди в ярости от разведения в Золотом-4

"Мы все 5 лет сбрасывали деньги волонтерам на армию. И ради чего, чтобы этот *** нас сдал? Мой друг детства погиб там, он воевал против боевиков. Это что, все бесполезно?" - спрашивает женщина.

У входа в Офис президента не пройти - там собрались активисты и стоят, держа украинские флаги, представители "Национальных дружин".

Автор: София Староконь
  Украинцев возмутила новость об отводе войск - вышли под здание Офиса Президента
Украинцев возмутила новость об отводе войск - вышли под здание Офиса Президента

Перед началом акции активисты стали в ряды. Держали в руках буквы, которые складываются в предложение "Какое разведение? Ты же не лох".

Среди людей стоит Татьяна, в руках - плакат. Говорит, что начала делать его, как только услышала эту новость.

"На моем плакате написано: "Зеленский, лохом тебя сделал Путин. Он опустил тебя ниже плинтуса. Он (Путин) смеется над тобой, а из-за тебя над всей Украиной. Зеленский, где ты был в 2014-2019-х со своими дружбанами? В какой общественной организации боролся за мир в Украине против российской агрессии? Вы пили, жрали, развлекались, зарабатывали миллионы, унижали Украину и украинцев в своих шоу. Откуда такое желание, как на срачку, встретиться с Путиным? Почему в шоу "95-й квартал" не призывали Путина все 5 лет вывести российские войска из Украины", - говорит она.

Автор: София Староконь
  Украинцев возмутила новость об отводе войск - вышли под здание Офиса Президента
Украинцев возмутила новость об отводе войск - вышли под здание Офиса Президента

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Кремле обрадовались разведению войск

Организаторы выступают из-под двери здания Офиса президента.

"Друзья, сегодня началась капитуляция. Когда мы выходили, проводили акции, вече, мы предупреждали власть. Требовали, просили, но они нас не услышали. Сегодня дали преступный приказ отступления ВСУ. Через неделю анонсирован выход из Петровского. Это все делается для того, чтобы выполнить условия Путина", - заявляет общественный деятель Александр Иванов.

Он отмечает, что разведение сил - это поражение для Украины.

"Не было в октябре ни дня тишины. Власть нам цинично солгала", - добавляет Иванов.

Под крымскотатарским флагом стоят два активиста - Руслан Гуцул и бывший политзаключенный крымский татарин Исмаил Рамазанов. Оба из оккупированного Крыма. Покинули свои дома, потому что россияне начали их преследовать.

Автор: София Староконь
  Украинцев возмутила новость об отводе войск - вышли под здание Офиса Президента
Украинцев возмутила новость об отводе войск - вышли под здание Офиса Президента

"Я что, похож на лоха? Поэтому и здесь, потому что не лох, - смеется Рамазанов. - А вообще просто не хочу, чтобы российский сапог топтал улицы Киева".

Под воротами бывший нардеп Андрей Левус рассказывает о разработке "формулы мира".

"От имени движения "Нет капитуляции" мы разработали формулу мира, потому что постоянно слышим фразу "что вместо Штанмаера?". Второй шаг - будем реагировать на подобное. Никто не планировал идти сюда. Мы считаем, что победа будет тогда, когда все проукраинские силы объединяться", - сказал он.

Левус также предложил 21 ноября собраться на Майдане, чтобы разработать стратегию дальнейших действий.

К слову приглашают народного депутата Яну Зинкевич. Она читает текст со своего поста, который опубликовала в Facebook.

Среди людей стоит невысокий худощавый человек. Это Анатолий, пришедший сюда сразу с работы. Ходит на акции протеста, потому что следит за новостями.

"В 2014-м 75% населения просто испугались и проголосовали за Порошенко. Эти люди выбирали нам Януковича. Сейчас выбрали нам это", - говорит он.

Под конец акции зажгли дымовые шашки. Люди начали кричать: "Уберите дым".

Автор: София Староконь
  Украинцев возмутила новость об отводе войск - вышли под здание Офиса Президента
Украинцев возмутила новость об отводе войск - вышли под здание Офиса Президента

Активисты спели гимн и разошлись.

Автор: София Староконь
  Украинцев возмутила новость об отводе войск - вышли под здание Офиса Президента
Украинцев возмутила новость об отводе войск - вышли под здание Офиса Президента
Разведение войск в районе населенного пункта Золотого-4 Луганской области началось в 12:00. Утром об этом сообщил министр иностранных дел Вадим Пристайко. Штаб операции Объединенных сил опроверг эту информацию, но впоследствии подтвердил ее. Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ подтвердили о начале операции. О разведении активно заговорили после посещения президентом Украины Владимиром Зеленским населенного пункта Золотое-4.
Автор: София Староконь
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Дата
30
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