В Кремле обрадовались разведению войск

Россияне очень обрадовались отводу ВСУ. Фото: Униан

Помощник президента России Владимира Путина Владислав Сурков прокомментировал разведения войск возле населенного пункта Золотое-4 на Донбассе.

"Хорошая новость. На участке в Золотом стороны обменялись сигналами о готовности к разведению сил. Если все получится в Золотом, нужно сразу приступить к аналогичным процедурам в Петровском", - заявил Сурков. Об этом пишет российское СМИ "ТАСС".

Добавил, что после разведения РФ будет готово начать подготовку к переговорам в "нормандском формате".

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Разведение войск в районе населенного пункта Золотого-4 Луганской области началось в 12:00. Утром об этом сообщил министр иностранных дел Вадим Пристайко. Штаб операции Объединенных сил опроверг эту информацию, но впоследствии подтвердил ее. Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ подтвердили о начале операции. О разведении активно заговорили после посещения президентом Украины Владимиром Зеленским населенного пункта Золотое-4.