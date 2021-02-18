Назвали условия, при которых ООН введет миротворческую миссию на Донбассе

Для того, чтобы ООН ввела на Донбасс миротворцев, есть несколько условий. Фото: ООС

Организация Объединенных Наций может отправить на Донбасс миротворцев, если Россия и Украина заключат мирный договор.

То, что Украина обратилась в ООН касаемо миротворческой миссии, до сих пор в силе, заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица в интервью "Левому берегу".

"Последовательность такова: стороны конфликта достигают мирного соглашения. Его поддерживает ООН, после чего едет миссия, которая в сотрудничестве со сторонами конфликта, а главное, в сотрудничестве со страной-сувереном, изучает, какой под это мирное соглашение лучше всего подходит формат. Глава миссии докладывает Раде", - сказал Кислица.

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Следующим шагом есть разработка общего мандата ООН и Украины. Тогда соглашение должна рассмотреть Верховная Рада по инициативе правительства и президента.

По словам Кислицы, обращение Украины в ООН о введении миротворцев на Донбасс пока что никто не отменял. В то же время в Нью-Йорке пока что предметно об этом не спорят.

Глава делегации Украины в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук заявил, что договориться с Россией по урегулированию ситуации на Донбассе практически невозможно.