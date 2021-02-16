Договориться с Россией практически невозможно - Кравчук

Кравчук рассказал о шансах договориться с Россией. Фото: Украинская правда

Глава делегации Украины в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук заявил, что договориться с Россией по урегулированию ситуации на Донбассе практически невозможно.

"Договориться с РФ об урегулировании ситуации на Донбассе в том статусе, в котором они себя видят и задачи ставят, практически невозможно. То есть мы должны смотреть правде в глаза, и не надо думать, что что-то может измениться в ближайшее время", - отметил Кравчук на форуме "Украина 30".

Кравчук также считает, что на каждый выстрел боевиков на Донбассе должен быть ответ с украинской стороны.

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Ранее он заявил, что США формируют новую стратегию действий по Донбасса против России.