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четверг, 14 мая 2020 10:31

Назвали тему сегодняшнего заседания ТКГ по Донбассу

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Назвали тему сегодняшнего заседания ТКГ по Донбассу
Заседание членов ТКГ пройдет в онлайн-формате. Фото: pixabay.com

Очередная онлайн-встреча Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе запланирована на сегодня, 14 мая.

По сообщению пресс-службы Офиса президента Украины, руководитель ОПУ Андрей Ермак в телефонном разговоре с политическими советниками лидеров государств – участников нормандского формата предложил на нем согласовать расширенный состав делегаций Украины, России и ОБСЕ в соответствии с предложениями украинской стороны.

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Ранее президент Зеленский утвердил состав делегации Украины для участия в ТКГ по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях. Возглавил ее второй президент Украины Леонид Кучма.

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