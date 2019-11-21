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четверг, 21 ноября 2019 15:17

Назвали сумму, которую заплатили за мост в Станице Луганской

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Назвали сумму, которую заплатили за мост в Станице Луганской
Мост начали восстанавливать 24 сентября. Фото: Депо.Донбас

Назвали сумму, которую Украина заплатила за пешеходный мост в Станице Луганской.

По путепровод, соединяющий мирную Украины с восторженной Луганщине заплатили 24,5 млн. грн, пишет UA Донбасс.

"Это наши деньги, деньги области на эксплуатационное содержание дорог", - сказал на открытии моста руководитель Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

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20 ноября открыли пешеходный мост в Станице Луганской. Это единственная возможность жителей оккупированной русскими Луганщины добраться мирной части Украины. Мост разрушили боевики в 2015 году.

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