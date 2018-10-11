Назвали регионы Украины, которым грозит война

Війська потрібно тримати на поготові на півночі та у районі Придністровя. Фото з відкритих джерел

Россия угрожает не только Донбассу и Крыму, но и другим регионам Украины.

Чтобы избежать военной агрессии, уже создали мощный "военный кулак", сказал президент Петр Порошенко во время встречи с военными и руководством Национальной гвардии, передает Depo.ua

"Войска надо держать наготове, в том числе с Приднестровья и севера.

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Украинская армия на потенциально угрожающих направлениях создала группировку сил по отражению агрессии не только с востока, а в том числе с Крымского направления", - подчеркнул президент.

Между тем в акватории Черного моря украинские пограничники столкнулись с российскими. Конфликт возник из-за самоподъемной буровой установки "Петр Годованец".