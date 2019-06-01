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суббота, 01 июня 2019 13:55

Назвали количество детей убитых россиянами на Донбассе

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Назвали количество детей убитых россиянами на Донбассе
На Донбассе 56 детей пропали без вести. Фото: Reuters

Российские оккупанты за 5 лет войны убили более 240 детей Донбасса.

Еще 56 маленьких украинцев пропали без вести, сообщила пресс-служба ВМС ВСУ в Facebook.

"За 5 лет войны на Донбассе российские оккупанты убили более 240 украинских детей. Еще 56 - бесследно исчезли", - говорится в сообщении.

Из-за обстрелов, ведущих россиянами были разрушены 700 школ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: День защиты детей: печальная статистика

Также в ВСУ уточнили, что на оккупированной территории более 15 тыс детей находятся в опасности из-за действий оккупантов и обстрелы.

"Психологические травмы, полученные ими сейчас, навсегда останутся в их жизни", - отмечается в сообщении.

1 июня отмечают День защиты детей.

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