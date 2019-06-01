Назвали количество детей убитых россиянами на Донбассе

Российские оккупанты за 5 лет войны убили более 240 детей Донбасса.
Еще 56 маленьких украинцев пропали без вести, сообщила пресс-служба ВМС ВСУ в Facebook.
"За 5 лет войны на Донбассе российские оккупанты убили более 240 украинских детей. Еще 56 - бесследно исчезли", - говорится в сообщении.
Из-за обстрелов, ведущих россиянами были разрушены 700 школ.
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Также в ВСУ уточнили, что на оккупированной территории более 15 тыс детей находятся в опасности из-за действий оккупантов и обстрелы.
"Психологические травмы, полученные ими сейчас, навсегда останутся в их жизни", - отмечается в сообщении.
1 июня отмечают День защиты детей.
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