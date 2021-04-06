Назвали имя погибшего военного

На Донбассе погиб старший лейтенант Владимир Шпак. Фото: facebook.com/58OMPBr

6 апреля, около 10:55 в районе населенного пункта Невельское Ясиноватского района Донецкой области во время обстрела погиб старший лейтенант Владимир Шпак.

Он служил в 58-й отдельной мотопехотной бригаде, сообщает соединение в Facebook.

"С грустью сообщаем о гибели нашего собрата. Сегодня около 10:55 во время обстрела противником позиций наших защитников получил осколочное ранение, несовместимое с жизнью старший лейтенант Шпак Владимир Витальевич. Владимир был родом из Чернигова, с 2018 года стал на защиту Родины, сегодня он отошел к небесным силам. Командование бригады и весь личный состав выражает искренние соболезнование семье и близким погибшего защитника Украины. Всегда с нами, всегда воин, всегда собрат. Вечная слава Герою", - говорится в сообщении.

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Сегодня на Донбассе погибли двое украинских военных. Один из военных получил тяжелое ранение, попав под минометный обстрел боевиков вблизи населенного пункта Невельске. Ему оперативно оказали первую медицинскую помощь, но во время эвакуации он умер.