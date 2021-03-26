Назвали имя погибшего под Шумами

Под Шумами на Донбассе погиб подполковник Сергей Коваль.

Воинская часть А2641 сообщила об этом в Facebook.

"С грустью сообщаем, что сегодня в районе проведения операции Объединенных сил, защищая суверенитет и территориальную целостность Украины героически погиб наш собрат - подполковник Коваль Сергей Васильевич", - говорится в сообщении.

Он прошел путь от командира взвода разминирования к командиру отряда поиска и обезвреживания самодельных взрывных устройств.

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Автор: Воинская часть А2641 Под обстрелом погиб Сергей Коваль

Сегодня в 13:45 в районе поселка Шумы российские войска обстреляли из минометов украинские позиции. Из-за обстрела погибли четверо украинских военнослужащих.