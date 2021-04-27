Назвали имя погибшего на Донбассе воина

26 апреля в районе проведения операции Объединенных сил от пули вражеского снайпера погиб Ковалевский Иван Иванович с позывным "Африка".

Воин был родом из Ивано-Франковской области, сообщает пресс-служба Городенковского горсовета.

"Выражаем искренние соболезнования родным и близким по поводу смерти участника АТО, уроженца села Коленки, который погиб 26 апреля", - говорится в сообщении.

Автор: hth.gov.ua

26 апреля в районе ООС вооруженные формирования РФ девять раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеского огня один украинский боец получил осколочное ранение.

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По состоянию на утро 27 апреля зафиксировано три обстрела со стороны российско-оккупационных войск. У Водяного российские оккупанты применили запрещенные Минскими договоренностями минометы 120-го калибра. Неподалеку Майорска - крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. А вблизи Талаковки - станковые противотанковые гранатометы.