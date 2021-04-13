Назвали имя погибшего на Донбассе военного

В 2016 году на фронте умер младший брат погибшего - Станислав Мамчий. Фото: pixabay.com

В результате атаки вражеского беспилотника на Донбассе погиб военный из Черновцов Алексей Мамчий.

Боец получил смертельные ранения, сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Facebook.

"Еще одна трагическая весть с фронта, российские агрессоры убили сегодня утром на боевых позициях в районе Майорского защитника Украины, старшего солдата Алексея Мамчия", - говорится в сообщении.

Осачук добавил, что в 2016 году на фронте умер младший брат погибшего - Станислав Мамчий.

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13 апреля российские оккупационные войска 3 раза нарушили режим прекращения огня. Один раз обстреляли позиций украинских защитников и дважды пересекали линии разграничения БПЛА. В частности, у Майорска оккупанты сбросили с беспилотника гранаты на позиции наших подразделений. В результате один военнослужащий погиб. Еще 2 получили ранения, их эвакуировали в больницу.