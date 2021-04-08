Назвали имя погибшего на Донбассе военного

Во время сегодняшнего вражеского обстрела в районе проведения ООС погиб матрос 36-й ОБрМП Денис Юшко из Николаевщины.

Погибшему украинскому военному было 22 года, сообщила пресс-служба Николаевской ОГА в Facebook.

"8 апреля при исполнении служебных обязанностей, защищая суверенитет и территориальную целостность Украины, получил огнестрельное пулевое ранение головы Денис Павлович Юшко", - говорится в сообщении.

Автор: facebook.com/mykoda

Он родился 31 мая 1998 года в с. Новобогдановка Николаевского района.

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8 апреля близ населенных пунктов Пески и Водяное, что на Приазовье, враг открывал огонь из артиллерийской установки 122-го калибра, минометов 82-го калибра и стрелкового оружия. В результате вражеского огня военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения, несовместимые с жизнью. В районе населенного пункта Водяное противник совершил артиллерийский обстрел гражданской инфраструктуры. На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь в ответ.