Назвали имя погибшего на Донбассе 28-летнего воина

Вчера на Донбассе погиб боец ​​28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода 28-летний Василий Лисицын.

"С грустью сообщаем, что вчера, 17.12.2019, около 19:00, в результате вражеского обстрела, получил ранения несовместимые с жизнью старший солдат Василий Лисицын. Искренне сочувствуем близким и родным погибшего. Не простят. Не забудем", - пишут на странице бригады в соцсети Facebook.

Автор: 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу Старший солдат Василий Лисицын погиб во время вражеского обстрела в зоне ООС 17 декабря

Старший солдат родом из Кропивницкого.

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Боец погиб от пули снайпера.

14 декабря от огня русской артиллерии на Донбассе погиб боец ​​Сергей Михальчук, 21 год. Он служил в бригаде быстрого реагирования Национальной гвардии Украины.