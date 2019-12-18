Оккупанты убили украинского военного

Униан

Вчера, 17 декабря, в результате вражеских обстрелов погиб один военнослужащий Объединенных сил.

Где именно он погиб и при каких обстоятельствах в пресс-штабе ООС не сообщили.

17 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши подразделения из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также зафиксировано активность вражеских снайперов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" российские оккупационные войска осуществили пять обстрелов.

Два обстрелы позиций украинских защитников зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК".

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С начала этого дня российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет.

Российские военные наемники дважды обстреляли позиции защитников Украины в Донбассе. Потерь среди украинских военных нет. В Министерстве обороны добавили, что несмотря на минские договоренности россияне наращивают свое военное присутствие на Донбассе.