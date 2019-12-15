21-летний нацгвардиец Сергей Михальчук погиб от рук российских наемников на Донбассе

Воин Сергей Михальчук, 21 год

14 декабря от огня русской артиллерии на Донбассе погиб боец ​​Сергей Михальчук, 21 год. Он служил в бригаде быстрого реагирования Национальной гвардии Украины.

"Нашему брату был всего 21 год. Но он имел больше мужества, чем сотни тысяч физически развитых мужчин, которые делают селфики в спортзалах и засыпают в своих теплых кроватках на гражданке. Он был одним из той горстки неравнодушных, которым Украина была действительно нужной, на отличие от миллионов двуногих желудков, которые плевали на эту землю и это государство. Наш брат воевал за каждого отдельного украинском - тех, кто каждое утро с дрожью читает сводки с фронта, а также тех, кто "устал в офисе". за тех, кто ждет дома и тех, кто "нас туда нэ пасил л ". Он воевал за свою обиженную родную землю, как и все его предки до того, и делал это не ради медалей или славы, а просто потому что так делают воины. Именно такую ​​судьбу выбрали себе лучшие люди, и их никто не убедит , что это было ошибочное решение. Сегодня я прошу вас помянуть нашего льва и навсегда запомнить его лицо", - написал пользователь Харитин Старский в Facebook.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В больнице скончался ветеран войны на Донбассе

9 декабря около 22:00 на неизвестном взрывном устройстве вблизи Золотого Луганской области подорвались трое военнослужащих. Все они служили в 14-той отдельной механизированной бригаде им. князя Романа Велыкого.