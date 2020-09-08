Назвали имя морпеха, который погиб после взрыва

Погиб Руслан Волков. Фото: Facebook 35-й ОБПМ

Морской пехотинец Руслан Волков подорвался на взрывном устройства в "серой зоне".

Он умер в больнице от многочисленных ожогов, сообщила пресс-служба 35-й отдельной бригады морской пехоты в Facebook

Руслан Волков служил огнеметчик огнеметного взвода роты радиационной, химической, биологической защиты военной части А0216.

Он родился 4 января 2000 года.

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"Выражаем искренние соболезнования родным и близким Руслана Михайловича в связи с его гибелью. Вечная память украинском защитнику!" - говорится в сообщении.

Во вторник 2 украинских военнослужащих из состава Объединенных сил получили боевое ранение в результате подрыва на мине ПМН-2 в Донецкой области. Об этом сообщает командование ОТУ "Восток" в Facebook.