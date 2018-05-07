Назвали имена россиян, которые руководили обстрелом Мариуполя

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Обстрел микрорайона "Восточный" в Мариуполе 24 января 2015 года осуществили кадровые военнослужащие ВС РФ с применением двух штатных дивизионов реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" из состава российской армии.

"Во время проведения нашими следователями детального и тщательного расследования было установлено и задокументировано, что ракетный обстрел Мариуполя 24 января 2015 года было совершен кадровыми военнослужащими ВС РФ. В частности, этот террористический акт был осуществлен с применением двух штатных реактивных дивизионов ВС РФ", - сказал Василий Грицак, голова Службы безопасности Украины, сообщает Укринформ.

По словам главы СБУ, благодаря проведенной кропотливой работе удалось поминутно зафиксировать и задокументировать пересечение российскими подразделениями российско-украинской границы и путь на позиции террористов, с которых осуществлялся обстрел Мариуполя.

Следователи СБУ установили непосредственное участие в обстрелах подразделений 200-й Печенгской отдельной мотострелковой бригады и 2-й гвардейской Таманской мотострелковой дивизии (бывшая 5-я отдельная гвардейская Таманская мотострелковая бригада).

С территории России операцией непосредственно руководил начальник ракетных войск и артиллерии Южного военного округа Вооруженных сил РФ генерал-майор Ярощук Степан Степанович.

Во временно оккупированном Донецке обстрелом руководил полковник ВС РФ Цаплюк Александр Йожефович, позывной "Горец". Координацию действий российских реактивных дивизионов осуществлял подполковник ВС РФ Власов Максим Владимирович, позывной "Югра".

По словам Грицака, выводы расследования в ближайшее время будут переданы в Международный суд ООН по иску Украины относительно нарушения РФ Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма 1999 года и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 года.

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24 января 2015 года российско-оккупационные силы нанесли удар из реактивных систем залпового огня по Орджоникидзевском района. Мариуполя (микрорайон "Восточный") и прилегающем к нему поселку Виноградное Волновахского района. В результате этого преступления погибли 30 человек, из них двое детей, 108 были ранены, повреждены 30 жилых домов, 7 учебных заведений, объекты инфраструктуры и линия электропередач. Частично остановил работу металлургический комбинат "Азовсталь".