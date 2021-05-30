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воскресенье, 30 мая 2021 04:50

Назвали главную причину гибели мирных жителей на Донбассе

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Назвали главную причину гибели мирных жителей на Донбассе
Гражданские лица погибали и получали ранения во время работы на полях, прогулок вдоль берегов рек, сбора дров и в быту. Фото: ukranews.com

Мирное население по обе стороны от линии соприкосновения на Донбассе гибнет в основном из-за срабатывания неразорвавшихся боеприпасов. Об этом говорится в тематическом отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

"Мирные жители гибнут и получают ранения в результате срабатывания мин, неразорвавшихся боеприпасов (НРБ) и других взрывоопасных предметов во время занятий повседневными делами", - указано в документе.

Согласно докладу, с ноября 2019 года по март 2021 года СММ подтвердила информацию о 76 жертвах среди гражданского населения в результате подрывов. Из них 20 человек погибли и 56 получили ранения. Больше 85% жертв составляют мужчины и мальчики (56 и девять соответственно), остальные - десять женщин и одна девочка.

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Отмечается, что гражданские лица погибали и получали ранения во время работы на полях, прогулок вдоль берегов рек, сбора дров и в быту.

При этом гибнут мирные граждане по обе стороны линии соприкосновения. В частности, в Донецкой области жертвами стали 12 человек в подконтрольных Киеву районах и 19 - в неподконтрольных; в Луганской - девять человек в подконтрольных районах и 36 - в неподконтрольных.

После начала действия режима прекращения огня в июле 2020 года в результате обстрелов со стороны российских оккупационных войск погибли 38 украинских бойцов, еще 115 получили ранения.

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