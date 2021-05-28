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пятница, 28 мая 2021 00:32

Во время режима тишины погибли 38 украинских военных, еще 115 - ранены

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Во время режима тишины погибли 38 украинских военных, еще 115 - ранены
Посчитали количество погибших военных во время перемирия. Фото: Украинская правда

После начала действия режима прекращения огня в июле 2020 года в результате обстрелов со стороны российских оккупационных войск погибли 38 украинских бойцов, еще 115 получили ранения.

"Атаки России продолжают уносить жизни украинских военнослужащих и разрушать гражданскую инфраструктуру, ухудшая и без того тяжелое положение гражданского населения. Со времени последнего обязательства о прекращении огня в июле 2020 года и по минувшее воскресенье погибли 37 украинских военных, еще 115 получили ранения. Сегодня вблизи Новотошковского в результате снайперского огня российских вооруженных формирований погиб еще один украинский военный", - заявил Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк, передает Укринформ.

Глава миссии Украины при ОБСЕ обратил внимание иностранных делегаций на данные отчетов СММ, согласно которым количество нарушений режима прекращения огня уже превысило среднесуточные показатели 2020 года. При этом большая часть обстрелов осуществляется из запрещенного минского договоренностями вооружения.

Минометный обстрел жилого района города Марьинка Донецкой области 20 мая был осуществлен с восточного направления - там, где находятся российские оккупационные войска. Кроме того, 24 мая российские вооруженные формирования обстреляли из противотанкового ракетного комплекса село Шумы, "несмотря на гарантии безопасности, предоставленные ранее для проведения ремонтных работ".

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Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что из-за скандала с посадкой самолета в Беларуси и закрытие авиасообщения с Украиной уместно перенести Трехстороннее контактную группу из Минска в другую страну.

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