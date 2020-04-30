Назвали дату новых переговоров "нормандской четверки"

Глава МИД Германии Хайко Маас анонсировал новые переговоры министров "нормандского формата".
По его словам, переговоры пройдут в мае в формате видеоконференции, пишет "Интерфакс-Украина".
"В следующем месяце планируется новая встреча в "нормандском формате", – сказал Хайко Маас журналистам на пресс-конференции по итогам видеоконференции с представителями Франции, Украины и России.
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Ранее Маас заявлял, что среди вопросов "нормандского саммита" министров – открытие линии соприкосновения на Донбассе, закрытой боевиками из-за пандемии коронавируса.
Главы МИД "нормандской четверки" договорились определить дату полного прекращения огня на Донбассе.
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