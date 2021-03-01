Навсегда 32: назвали имя морского пехотинца, погибшего от пули российского снайпера

 
Ексклюзивы
1/5
В Украине не будет ни одного ресторана со звездой Мишлен - Клопотенко
В Украине не будет ни одного ресторана со звездой Мишлен - Клопотенко
Просмотров: 819
Донецк для меня уже потерян – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Донецк для меня уже потерян – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Просмотров: 4833
Самый современный вокзал Европы и чортопхайки - какие интересности показывают в музее железной дороги
Самый современный вокзал Европы и чортопхайки - какие интересности показывают в музее железной дороги
Просмотров: 1161
Волю Стерненку: что проходило под Офисом президента
Волю Стерненку: что проходило под Офисом президента
5 Просмотров: 1611
"Отставка" - в Офис генпрокурора бросили файеры
"Отставка" - в Офис генпрокурора бросили файеры
3 Просмотров: 2160
Дело Стерненка: под Офисом президента собралась общественность
Дело Стерненка: под Офисом президента собралась общественность
Просмотров: 1071
"Слуга народа" не скажет ни единого слова против Авакова
"Слуга народа" не скажет ни единого слова против Авакова
1 Просмотров: 2223
Аваков – министр-рекордсмен: чем запомнился за 7 лет в должности
Аваков – министр-рекордсмен: чем запомнился за 7 лет в должности
5 Просмотров: 1188
Следующим будет Дарт Вейдер - соцсети высмеяли новое решение РНБО
Следующим будет Дарт Вейдер - соцсети высмеяли новое решение РНБО
1 Просмотров: 1386
Воздушные шары, подземные города и пещерные отели - чем поражает Каппадокия
Воздушные шары, подземные города и пещерные отели - чем поражает Каппадокия
Просмотров: 666
Фото
Все фото
7
5
7
4
4
Пес помог СБУ обнаружили склад оружия
Пес помог СБУ обнаружили склад оружия
Нашли мощный склад оружия, который оставила диверсионная группа
Нашли мощный склад оружия, который оставила диверсионная группа
В зоне ООС началась вакцинация от коронавируса
В зоне ООС началась вакцинация от коронавируса
На Донбассе ликвидировали террориста
На Донбассе ликвидировали террориста
Главаря ДНР взорвали в машине вместе с дочерью
Главаря ДНР взорвали в машине вместе с дочерью
Видео
Все видео
11 бойцов, погибших в феврале на фронте - истории и фото
11 бойцов, погибших в феврале на фронте - истории и фото
Донецк для меня уже потерян – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Донецк для меня уже потерян – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Российский оккупант на Донбассе не прекращает стрелять. Ранены и травмированы 11 украинских воинов
Российский оккупант на Донбассе не прекращает стрелять. Ранены и травмированы 11 украинских воинов
Заключенный должен постоянно бояться – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Заключенный должен постоянно бояться – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Российские военные убили украинского воина. Еще один ранен
Российские военные убили украинского воина. Еще один ранен
Интервью
1/5
Как работает организация по поиску людей
Как работает организация по поиску людей
Просмотров: 279
Подростки из Крыма не поддерживали российскую агрессию - Наталья Лютикова
Подростки из Крыма не поддерживали российскую агрессию - Наталья Лютикова
Просмотров: 1467
За какие нарушения полицейские будут требовать взятку - эксперт
За какие нарушения полицейские будут требовать взятку - эксперт
Просмотров: 648
Украинцы в Крыму саботируют российские решение
Украинцы в Крыму саботируют российские решение
Просмотров: 3582
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Просмотров: 738
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
28 февраля 2021
Просмотров: 648
Остання крапля
– Подумати не могла, що кине через політику. Ідіот. Так і передай, як побачиш, – каже сусідка Ірина. Підіймаємося разом у ліфті. У ...
понедельник, 01 марта 2021 13:20

Навсегда 32: назвали имя морского пехотинца, погибшего от пули российского снайпера

  Комментировать
Навсегда 32: назвали имя морского пехотинца, погибшего от пули российского снайпера
Во время вражеского обстрела вблизи Пищевика на Донбассе погиб воин ВСУ Сергей Моисеенко. Фото: facebook.com/36obrmp

Во время обстрела вблизи Пищевика на Донбассе от пули вражеского снайпера погиб воин ВСУ 32-летний Сергей Моисеенко.

Служил в 36-й отдельной бригаде морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Белинского Военно-морских мил ВС Украины. Об этом сообщили на странице бригады в Facebook.

"В районе проведения операции Объединенных сил, защищая суверенитет и территориальную целостность Украины, в результате ведения противником обстрела позиций из стрелкового и снайперского оружия, погиб наш собрат младший сержант Моисеенко Сергей Александрович. Смелым морским пехотинцем, хорошим собратом и патриотом своей страны он навсегда останется в нашей памяти", - сказано в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 11 бойцов, погибших в феврале на фронте - истории и фото

Погибший родом из Херсона, сообщила в Facebook Наталья Возаловская из Херсонской облгосадминистрации.

Когда и где будут прощаться с воином - сообщат позже.

28 февраля неподалеку Пищевика российско-оккупационные войска открывали прицельный огонь из 120 мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового и снайперского оружия. Вследствие обстрелов противника погиб один украинский воин, сообщили в штабе ООС.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Навсегда 32: назвали имя морского пехотинца, погибшего от пули российского снайпера». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
марта

49 шахт начали забастовку

Ломаченко во время боя пропустил 41 удар ниже пояса

Apple Computer анонсировала выход нового устройства

Презентовали новое поколение iPad

Сына полковника похитили из имения

Самое читаемое
Гороскоп на 1-7 марта: что интересного принесет первая неделя весны
Гороскоп на 1-7 марта: что интересного принесет первая неделя весны
 Просмотров: 11421
Женщину жгли, мужчине перерезали горло: СМИ узнали новые подробности двойного убийства
Женщину жгли, мужчине перерезали горло: СМИ узнали новые подробности двойного убийства Просмотров: 7794
&quot;Живой Кен&quot; сменил пол и стал женщиной
"Живой Кен" сменил пол и стал женщиной
6
 Просмотров: 7389
Украинка шокировала ценами на аренду жилья в Бразилии
Украинка шокировала ценами на аренду жилья в Бразилии
5
 Просмотров: 5967
Украинцам запрещал есть борщ, его подавали только иностранцам - Клопотенко о своем ресторане
Украинцам запрещал есть борщ, его подавали только иностранцам - Клопотенко о своем ресторане
 Просмотров: 5706
Донбасс
Путинские наемники прицельно накрыли позиции ВСУ минами 120 калибра. Имеем потери
Путинские наемники прицельно накрыли позиции ВСУ минами 120 калибра. Имеем потери Просмотров: 1143
11 бойцов, погибших в феврале на фронте - истории и фото
11 бойцов, погибших в феврале на фронте - истории и фото
11
 Просмотров: 387
Рассказали, сколько на Донбассе российских снайперов
Рассказали, сколько на Донбассе российских снайперов 2 Просмотров: 900
На Донбассе погиб 28-летний боевик
На Донбассе погиб 28-летний боевик Просмотров: 1134
Боевики трижды обстреляли позиции украинских военных
Боевики трижды обстреляли позиции украинских военных Просмотров: 72
Больше всего комментируют
5
Волю Стерненку: что проходило под Офисом президента
3
"Отставка" - в Офис генпрокурора бросили файеры
2
В Польше издали обращение к украинцам
2
Зеленский чаще всего общается с США - инфографика
2
Бывшего главу разведки лишили охраны - Бутусов
Голосов: 10550
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть