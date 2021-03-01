Навсегда 32: назвали имя морского пехотинца, погибшего от пули российского снайпера

Во время вражеского обстрела вблизи Пищевика на Донбассе погиб воин ВСУ Сергей Моисеенко. Фото: facebook.com/36obrmp

Во время обстрела вблизи Пищевика на Донбассе от пули вражеского снайпера погиб воин ВСУ 32-летний Сергей Моисеенко.

Служил в 36-й отдельной бригаде морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Белинского Военно-морских мил ВС Украины. Об этом сообщили на странице бригады в Facebook.

"В районе проведения операции Объединенных сил, защищая суверенитет и территориальную целостность Украины, в результате ведения противником обстрела позиций из стрелкового и снайперского оружия, погиб наш собрат младший сержант Моисеенко Сергей Александрович. Смелым морским пехотинцем, хорошим собратом и патриотом своей страны он навсегда останется в нашей памяти", - сказано в сообщении.

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Погибший родом из Херсона, сообщила в Facebook Наталья Возаловская из Херсонской облгосадминистрации.

Когда и где будут прощаться с воином - сообщат позже.

28 февраля неподалеку Пищевика российско-оккупационные войска открывали прицельный огонь из 120 мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового и снайперского оружия. Вследствие обстрелов противника погиб один украинский воин, сообщили в штабе ООС.