Насильники, убийцы, и воришки – кого отдали россиянам

Украина отдала боевикам воров и убийц. Фото: Корреспондент

Появилась информация о еще 15 из 124 преступников, которых поменяли 29-го декабря.

Среди них - насильники, убийцы и воры, пишет "Слідство.Інфо"

"Среди тех, кого Украина отдала в декабре прошлого года, является, например, житель Мариуполя, который убил топором участкового инспектора. На обмен попал, в частности, многократно судимый житель серой зоны, который зарезал свою племянницу", - говорится в сообщении.

Список 15 пленных, которых Украина выдала самопровозглашенным республикам:

Сергей Шилин – убийство топором милиционера в Мариуполе, охранник штаба "ДНР";

Максим Мисяк – обвинялся в трех убийствах и покушении на бывшего нардепа Игоря Котвицкого;

Денис Шатунов – заказ убийства одесского евромайдановца Сергея Ходияка;

Всеволод Подольский – стрельба в метрополитене Киева;

Виктор Немченко – преступник с 20-летним тюремным стажем, в 2019 году его осудили за разбойное нападение на харьковскую семью;

Михаил Титов – убийство жителя Волновахи с целью ограбления;

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Александр Хавер – разбой;

Николай Тоцин – убийство хозяйки, у которой арендовал комнату;

Владимир Конончук – преступник с 7 судимостями, последний приговор – за убийство племянницы;

Андрей Дрозд – убийство военного в Харькове;

Геннадий Ольшанский – убийство соседа в пьяной драке;

Сергей Комраз – попытка провезти наркотики через границу с Россией;

Эдуард Желтый – преступник из 5 судимостями, последний приговор – за торговлю наркотиками и незаконное обращение с оружием;

Андрей Присяжный – кража телефонных кабелей "Укртелекома";

Артур Морозов – преступник с 7 судимостями, последний приговор – за попытку украсть телевизор.

На временно оккупированной территории Донбасса снова обнаружено вооружение ВФ России, которое находится там с нарушением Минских договоренностей. Дислокацию техники, в частности на Луганщине, зафиксировала Украинская сторона общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения.