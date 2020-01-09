Насильники, убийцы, и воришки – кого отдали россиянам

Появилась информация о еще 15 из 124 преступников, которых поменяли 29-го декабря.
Среди них - насильники, убийцы и воры, пишет "Слідство.Інфо"
"Среди тех, кого Украина отдала в декабре прошлого года, является, например, житель Мариуполя, который убил топором участкового инспектора. На обмен попал, в частности, многократно судимый житель серой зоны, который зарезал свою племянницу", - говорится в сообщении.
Список 15 пленных, которых Украина выдала самопровозглашенным республикам:
Сергей Шилин – убийство топором милиционера в Мариуполе, охранник штаба "ДНР";
Максим Мисяк – обвинялся в трех убийствах и покушении на бывшего нардепа Игоря Котвицкого;
Денис Шатунов – заказ убийства одесского евромайдановца Сергея Ходияка;
Всеволод Подольский – стрельба в метрополитене Киева;
Виктор Немченко – преступник с 20-летним тюремным стажем, в 2019 году его осудили за разбойное нападение на харьковскую семью;
Михаил Титов – убийство жителя Волновахи с целью ограбления;
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Александр Хавер – разбой;
Николай Тоцин – убийство хозяйки, у которой арендовал комнату;
Владимир Конончук – преступник с 7 судимостями, последний приговор – за убийство племянницы;
Андрей Дрозд – убийство военного в Харькове;
Геннадий Ольшанский – убийство соседа в пьяной драке;
Сергей Комраз – попытка провезти наркотики через границу с Россией;
Эдуард Желтый – преступник из 5 судимостями, последний приговор – за торговлю наркотиками и незаконное обращение с оружием;
Андрей Присяжный – кража телефонных кабелей "Укртелекома";
Артур Морозов – преступник с 7 судимостями, последний приговор – за попытку украсть телевизор.
На временно оккупированной территории Донбасса снова обнаружено вооружение ВФ России, которое находится там с нарушением Минских договоренностей. Дислокацию техники, в частности на Луганщине, зафиксировала Украинская сторона общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения.
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