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среда, 08 января 2020 19:50

На Донбассе боевики использовали минометы, есть раненые

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На Донбассе боевики использовали минометы, есть раненые
Боевики ранили двух украинских военных. Фото: Prm

На Донбассе от начала суток боевики два раза нарушили режим прекращения огня.

Вооруженные формирования РФ обстреляли украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг дважды открывал огонь вблизи населенного пункта Хутор Вольный с общим расходом 42 мины калибра 120 мм", - говорится в сообщении.

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Вследствии вражеских обстрелов двое украинских военнослужащих получили ранения.

На временно оккупированной территории Донбасса снова обнаружено вооружение ВФ России, которое находится там с нарушением Минских договоренностей. Дислокацию техники, в частности на Луганщине, зафиксировала Украинская сторона общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения.

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