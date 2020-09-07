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понедельник, 07 сентября 2020 08:37

Нарушение перемирия на Донбассе: о чем отчитываются в штабе

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Нарушение перемирия на Донбассе: о чем отчитываются в штабе
Украинский воинов на Донбассе обстреляли вооруженные формирования РФ, нарушив перемирие. Фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA

За прошедшие сутки, 6 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации нарушили договоренности о перемирии.

Один украинский военный погиб. Еще один - ранен. Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

"Очередями с автоматического станкового гранатомета враг обстрелял позиции украинских защитников вблизи Красногоровки. В результате обстрела ранения получил военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Воину вовремя оказали медицинскую помощь и доставили его в лечебное учреждение. На другом участке фронта противник открыл прицельный огонь из стрелкового оружия по нашим защитникам неподалеку Причепиловки, что на Луганщине. В результате обстрела один украинский военнослужащий погиб", - говорится в сообщении.

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За прошедшие сутки российские оккупационные войска дважды осуществили и провокационные выстрелы из подствольного гранатомета в районе населенного пункта Шуми.

С начала текущих суток, 7 сентября, на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Режим тишины сохранялся по всей линии разграничения.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба инициировал срочный разговор с главой российского МИД Сергеем Лавровым через обострение на Донбассе. Украинская сторона хочет обсудить пути выхода из сложившейся ситуации.

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Дата
07
сентября

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