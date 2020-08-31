Нардеп не довез "гречку" избирателям

В Луганской области полиция задержала фуру с сахаром, который собирались раздавать избирателям от имени народного депутата-мажоритарщика из группы "Доверие" Сергея Шахова. Об этом сообщает гражданская сеть "Опора".

Фуру правоохранители задержали 28 августа. Шахов представляет партию "Наш край".

В местных Telegram-каналах сообщают, что полиция проводит масштабную спецоперацию на складах благотворительного фонда Шахова. Задержаны несколько фур с сахаром. Отмечается, что скорее всего, "есть решение разобраться с шаховской "сеткой" относительно подкупа избирателей".

В управлении Национальной полиции сообщили об уголовном производстве по двум статьям - приготовление к преступлению и подкуп избирателя.

Под процессуальным руководством прокуратуры в Луганской области ведут следственные действия.

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