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понедельник, 24 августа 2020 09:32

Накануне Дня Независимости боевики на Донбассе притихли

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Накануне Дня Независимости боевики на Донбассе притихли
Как началась эпоха 24 августа на Донбассе. Фото: ИА "Вчасно"

За прошедшие сутки, 23 августа, вблизи Авдеевки зафиксировали огневую активность вооруженных формирований Российской Федерации из стрелкового оружия и подствольного гранатомета, а у зайцев - отметили несколько выстрелов из стрелкового оружия.

"В обоих случаях выстрелы были провокационными и не несли угрозы жизни нашим воинам, поэтому украинские защитники оружие в ответ не применяли", - сообщает штаб Операции объединенных сил.

Также обнаружили инженерное оборудование позиций в сторону наших подразделений неподалеку Марьинки по направлению временно оккупированного населенного пункта Александровка.

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В целом украинские военнослужащие задокументировали 3 враждебные нарушение договоренностей, достигнутых 22 июля в рамках Трехсторонней контактной группы.

С начала текущих суток, 24 августа, на всех участках фронта наблюдают тишину.

С 00:01 27 июля на Донбассе вступила в силу очередная договоренность о "полном и всеобъемлющем прекращении огня". С тех пор украинские военные не сообщают о раненых и убитых в результате боевых действий.

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Дата
24
августа

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