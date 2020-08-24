Накануне Дня Независимости боевики на Донбассе притихли

За прошедшие сутки, 23 августа, вблизи Авдеевки зафиксировали огневую активность вооруженных формирований Российской Федерации из стрелкового оружия и подствольного гранатомета, а у зайцев - отметили несколько выстрелов из стрелкового оружия.
"В обоих случаях выстрелы были провокационными и не несли угрозы жизни нашим воинам, поэтому украинские защитники оружие в ответ не применяли", - сообщает штаб Операции объединенных сил.
Также обнаружили инженерное оборудование позиций в сторону наших подразделений неподалеку Марьинки по направлению временно оккупированного населенного пункта Александровка.
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В целом украинские военнослужащие задокументировали 3 враждебные нарушение договоренностей, достигнутых 22 июля в рамках Трехсторонней контактной группы.
С начала текущих суток, 24 августа, на всех участках фронта наблюдают тишину.
С 00:01 27 июля на Донбассе вступила в силу очередная договоренность о "полном и всеобъемлющем прекращении огня". С тех пор украинские военные не сообщают о раненых и убитых в результате боевых действий.
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