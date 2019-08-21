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среда, 21 августа 2019 18:03

Наградили "Народных Героев Украины"
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Награждение народных героев в Ровно
Фото: АрмияИнформ
Вручение ордена волонтеру-хирургу Юрию Скребцу
Награждение командира батальона 24 бригады им. короля Даниила Игоря Ляшенко (посмертно)
Награждение командира танкового батальона 14 отдельной механизированной бригады Сергея Корсуна
Награждение заместителя командира батальона 24 бригады им. короля Даниила Юрия Капустника

В Ровно 17 августа состоялась 30-я церемония награждения орденом "Народный Герой Украины".

Наградой отметили 9 героев, двух из них - посмертно, сообщает АрмияInform.

На этот раз ордена вручили командиру танкового батальона 14-й отдельной механизированной бригады подполковнику Сергею Корсуну и заместителю командира батальона 24 механизированной бригады старшему лейтенанту Юрию Капустяку.

Командира батальона полковника Игоря Ляшенко и командира разведывательной роты майора Степана Воробца из 24 Королевской бригады отметили орденами посмертно. Награды их родным вручил командующий войсками ОК "Запад" генерал-лейтенант Александр Павлюк, который в 2014 году был командиром бригады.

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Также награды получили:

• боец ​​25-го батальона территориальной охраны "Киевская Русь" Станислав Гибадулин;

• командир механизированной роты 93 ОМБр Ростислав Силивакин;

• доброволец 1 штурмовой роте ДУК "Правый сектор" Денис Гайда;

• хирург из медицинского подразделения "Госпитальеры" Юрий Скребец;

• гуманитарный проект Вооруженных Сил Украины "Эвакуация 200".

Орден "Народный Герой Украины" - украинская негосударственная награда, учрежденная 2015 года. Орден изготовлен из серебра 925 пробы. Каждая награда имеет индивидуальный номер и элементы защиты. Их делают из переплавленных серебряных вещей, собранных у всех желающих. Есть два вида: серебряный трезубец с красно-черной лентой на колодке вручают воинам, которые с оружием в руках защищали родную землю. А с желто-голубой лентой - волонтерам и медикам.

28 июня президент Владимир Зеленский впервые присвоил звание Герой Украины с орденом "Золотая Звезда".

Звание посмертно получил военный ВСУ старший солдат Андрей Волос из 24 бригады им. короля Данила.

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