Наградили "Народных Героев Украины"

Фото: АрмияИнформ

В Ровно 17 августа состоялась 30-я церемония награждения орденом "Народный Герой Украины".

Наградой отметили 9 героев, двух из них - посмертно, сообщает АрмияInform.

На этот раз ордена вручили командиру танкового батальона 14-й отдельной механизированной бригады подполковнику Сергею Корсуну и заместителю командира батальона 24 механизированной бригады старшему лейтенанту Юрию Капустяку.

Командира батальона полковника Игоря Ляшенко и командира разведывательной роты майора Степана Воробца из 24 Королевской бригады отметили орденами посмертно. Награды их родным вручил командующий войсками ОК "Запад" генерал-лейтенант Александр Павлюк, который в 2014 году был командиром бригады.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кто получит денежную помощь ко Дню Независимости Украины

Также награды получили:

• боец ​​25-го батальона территориальной охраны "Киевская Русь" Станислав Гибадулин;

• командир механизированной роты 93 ОМБр Ростислав Силивакин;

• доброволец 1 штурмовой роте ДУК "Правый сектор" Денис Гайда;

• хирург из медицинского подразделения "Госпитальеры" Юрий Скребец;

• гуманитарный проект Вооруженных Сил Украины "Эвакуация 200".

Орден "Народный Герой Украины" - украинская негосударственная награда, учрежденная 2015 года. Орден изготовлен из серебра 925 пробы. Каждая награда имеет индивидуальный номер и элементы защиты. Их делают из переплавленных серебряных вещей, собранных у всех желающих. Есть два вида: серебряный трезубец с красно-черной лентой на колодке вручают воинам, которые с оружием в руках защищали родную землю. А с желто-голубой лентой - волонтерам и медикам.

28 июня президент Владимир Зеленский впервые присвоил звание Герой Украины с орденом "Золотая Звезда". Звание посмертно получил военный ВСУ старший солдат Андрей Волос из 24 бригады им. короля Данила.