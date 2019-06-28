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пятница, 28 июня 2019 14:25

Кого президент впервые удостоил звания Героя Украины

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Кого президент впервые удостоил звания Героя Украины
Звание Героя получил погибший боец Андрей Волос. Фото: Украинское мемориал

Президент Владимир Зеленский впервые присвоил звание Герой Украины с орденом "Золотая Звезда".

Звание посмертно получил военный ВСУ, старший солдат Андрей Волос, передает "Новинарня".

Указ о присвоении ордена глава государства подписал 27 июня.

Андрей Волос был старшим солдатом, военнослужащим 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ имени короля Даниила. Родился 13 декабря 1995 на Волыни.

Крестный отец Андрея, руководитель Союза воинов АТО Волыни Александр Серватович рассказал, что Волос 9 раз пытался попасть в армию, Подавал документы в батальон "Свитязь". Ему отказывали из-за недостатка опыта.

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В 2015 ему предложили подписать контракт с ВСУ на три года. В мае 2018 Волос женился.

22-летний Андрей Волос погиб утром 28 июня 2018.

"28 июня 2018 близ населенного пункта Южное Донецкой области старший солдат Волос вместе с сослуживцами пытался эвакуировать раненого офицера. Во время эвакуации Андрей получил ранения в результате снайперского выстрела и по дороге в госпиталь скончался", - говорится на сайте президента.

В Министерстве обороны Украины почтили военнослужащих, которые в этот день, но в разные годы войны отдали жизнь за независимость Украины. Колокол памяти прозвучал трижды, именно столько украинцев погибло от рук российских захватчиков, сообщают в Минобороны.

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