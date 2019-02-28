"Надо признать, что мы воюем не с мифическими боевиками, а с регулярной российской армией" - Жданов

"Пока власти официально не назовут войну на Донбассе "войной" - в конфликте ничего не изменится", - Олег Жданов. Фото: из открытых источников

Обострение связано с текущей ситуацией в стране и направлено на то, чтобы отвлечь внимание от недавних скандалов.

Об этом Gazeta.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

"Я говорю об инцидентах, начиная Евровидением и заканчивая расследованием хищений в Укроборонпроме. Власть, как всегда, попала в не совсем удобное положение. Поэтому войну вытащили на первые полосы газет и она снова на слуху. Напоминают, мол, у нас война и не надо раскачивать лодку".

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Пока власти официально не назовет войну на Донбассе "войной" — в конфликте ничего не изменится.

"Де-юре у нас войны нет, а де-факто - война есть. Поэтому в дальнейшем будет происходить все то же, что происходит сейчас. Замороженным и низко интенсивным этот конфликт будет до тех пор, пока мы будем находиться в этом подвешенном состоянии, пока власть не начнет принимать политические решения с целью урегулирования конфликта. Лозунгами ничего не изменишь".

Признание России стороной конфликта является единственным решением, которое может сдвинуть ситуацию с той мертвой точки, которую имеем сейчас.

"Нужно признать, что мы воюем не из мифическими боевиками, которым якобы РФ поставляет оружие, боеприпасы. Нужно признать, что по ту сторону воюют регулярные части российской армии. Только тогда будет шанс заставить мировое сообщество давить на Россию по прекращению этого конфликта, в первую очередь давить политически", — добавляет Жданов.

Во время боевых действий в течение февраля на Донбассе погибли по меньшей мере восемь военных. Противник ежедневно нарушает условия перемирия, часто применяя вооружение, запрещенное минского договоренностями. По сравнению с январем существенно возросло количество обстрелов.