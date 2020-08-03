Надо определиться, будет ли Украина выполнять Минские соглашения - Кравчук

Леонид Кравчук предлагает пересмотреть пункты Минской соглашения. Фото: leonid-kravchuk.com.ua

Еще раз пересмотреть и обсудить Минские соглашения в переговорах по Донбасса предлагает первый президент Украины Леонид Кравчук.

Об этом глава украинской делегации в Тристоронньий контактной группе лично сказал в эфире "Украина 24".

Что касается самого докумета Минских соглашений Кравчук предлагает пересмотреть все 12 пунктов и целесообразность их выполнения.

"Надо взять главный документ, который подписан. Там определены наши шаги - Украина на Донбассе. Там 12 пунктов, кажется. И определиться - будем ли мы их выполнять или нет, потому что люди, которые записали эти шаги, сегодня говорят, что выполнять их - это предательство ", - сказал Кравчук.

Он также заявил о важности диалога украинских властей с переселенцами из Донбасса и теми людьми, которые сейчас живут на оккупированных территориях.

"Я задаю вопрос: можно ли добиться мира на Донбассе, если не общаться с людьми, которые там живут? Там же живут граждане, и мы их называем украинском. Если это украинцы - с ними надо вести диалог. Поэтому мы думаем, как координировать эту работу - тех, которые живут в неконтролируемых регионах, и тех, которые вынуждены были уйти. Как их свести, узнать их желания и намерения ", - сказал Леонид Макарович.

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Также Кравчук прокомментировал письмо заместителя главы администрации президента России Дмитрия Козака о его выходе из переговоров по Донбасса.

"Я никогда не верил в то, что словами можно убедить Кремль и президента России. Но если Минские соглашения и Нормандская четверка перестанут успешно работать и начнут буксовать, а письмо Дмитрия Козака означает, что советники уже не нужны, то одно из звеньев выпадает. Для чего это делается? Я думаю - чтобы снизить вес и влияние Нормандской четверки ", - сказал он.

Первый президент Украины Леонид Кравчук согласился возглавить украинскую делегацию в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донбассе.

После назначения Кравчук заявил, что никогда не подпишет любой документ, который повредит государству.