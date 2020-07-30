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четверг, 30 июля 2020 14:46

Кравчук согласился возглавить украинскую делегацию на Минских переговорах

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Кравчук согласился возглавить украинскую делегацию на Минских переговорах
Кравчук возглавит украинскую делегацию на переговорах ТКГ. Фото: censor.net.ua

Первый президент Украины Леонид Кравчук согласился возглавить украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донбассе.

Об этом он сообщил в видеообращении, обнародованном Офисом президента.

"Я уже в своей жизни что-то видел и прошел. Но время для отдыха не настало. Я принял решение, если я смогу, а я хочу этого, что-то сделать, чтобы ускорить мир на Донбассе, я буду это делать до последнего вздоха. Поэтому я и согласился", — сказал Кравчук.

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Он также прокомментировал деятельность президента Владимира Зеленского для установления мира на Донбассе, отметив, что тот "реанимировал "нормандскую четверку" и не боится принимать непопулярные решения".

28 июля стало известно, что глава украинской делегации в ТКГ по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, второй президент Украины Леонид Кучма ушел с должности.

Обязанности главы украинской делегации временно исполняет его первый заместитель, вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Состав делегации может изменить только президент своим указом.

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