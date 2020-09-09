Начинаются антитеррористические учения - жителей просят не выходить из дома

В Мариуполе пройдут военные учения. Фото: ООС

10 и 11 сентября в Мариуполе пройдут учения по противодействию терроризму и диверсионным угрозам.

Жителей просят не выходить из дома без крайней необходимости. На улице призывают обращать внимание на подозрительные предметы, сообщает штаб Операции объединенных сил

"В случае необходимости передвижения в другие районы города, во избежание недоразумений, нужно обязательно иметь при себе документы (паспорт, водительское удостоверение, справка об обучении и т.д.)", - говорится в сообщении.

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Жителей Мариуполя просят обращаться в территориальные управления СБУ, если им известна информация о боевиках или лицах из диверсионных групп.

Спецназовцы Нацгвардии приняли участие в тактико-специальных учениях близ поселка Васищево под Харьковом. Бойцы эвакуировали условных раненых, продирались ночью сквозь чащи и штурмовали захваченное здание.