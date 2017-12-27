Начался второй этап обмена пленными: ДНР возвращает Украину 58 заложников

Из 207 боевиков лишь 165 возвращаются в ДНР. Reuters

На втором этапе обмена заложниками между Украиной и террористической организацией ДНР 58 украинцев возвращаются из плена боевиков.

В свою очередь, украинская сторона вместо анонсированных 207-ми человек отдает боевикам 165 удерживаемых, передает "Громадське".

По словам представителей украинской стороны, остальные пленные не захотели возвращаться на оккупированные территории.

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"Среди освобожденных украинцев Игорь Козловский, Владимир Фомичев и Алексей Кириченко. Александра Коринькова, Сергея Глондаря среди освобожденных нет. Боец с Саур-Могилы Алексей Кириченко попал в плен боевиков ДНР еще в августе 2014-го. 63-летний украинский религиовед Игорь Козловский находился в плену боевиков с января 2016 года. Его обвинили в шпионаже и приговорили к почти 3 годам заключения. 23-летний Владимир Фомичев, сотрудник киевской организации Центр UA был взят в плен боевиками так называемой ДНР в Макеевке 4 января этого года. Он просидел в подвалах и тюрьмах так называемого МГБ более 7 месяцев. Его обвинили в том, что он якобы провез из Киева в Макеевку две гранаты и приговорили к 2 годам лишения свободы", - говорится в сообщении.

Украинская сторона передала незаконном вооруженном формированию ЛНР 75 человек из 99, которые были в списке. Об этом рассказала участница группы по обмену со стороны самопровозглашенной ЛНР Ольга Кобцева. По ее словам, это объясняется тем, что часть людей отбыли наказание и освобождены, а некоторые просто отказалися возвращаться.