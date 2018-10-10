Начали готовиться: рассказали о планах террористов

 
Ексклюзивы
1/5
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
Просмотров: 1611
Назвали проблему, которая мешает Тимошенко получить преимущество на выборах
Назвали проблему, которая мешает Тимошенко получить преимущество на выборах
1 Просмотров: 1494
Тимошенко добивается расположения олигархов
Тимошенко добивается расположения олигархов
Просмотров: 405
Война вам ничего не спишет: взрывы в Ичне взорвали сеть
Война вам ничего не спишет: взрывы в Ичне взорвали сеть
1 Просмотров: 1089
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
1 Просмотров: 2034
Безнаказанность и саботаж: почему провалилась люстрация
Безнаказанность и саботаж: почему провалилась люстрация
Просмотров: 369
"Выбрали другую тактику" - эксперт объяснил, как Россия давит на Украину
"Выбрали другую тактику" - эксперт объяснил, как Россия давит на Украину
Просмотров: 2583
"Помнят, что такое "русский мир" - будет ли пророссийская партия управлять Латвией
"Помнят, что такое "русский мир" - будет ли пророссийская партия управлять Латвией
Просмотров: 774
Эксперт рассказал, кто будет главным пророссийским кандидатом на выборах
Эксперт рассказал, кто будет главным пророссийским кандидатом на выборах
4 Просмотров: 9153
Дипломат рассказал, как вернуть Венгрию к здравому смыслу
Дипломат рассказал, как вернуть Венгрию к здравому смыслу
2 Просмотров: 3375
Фото
Все фото
6
15
5
16
10
ВСУ освободили еще одно село в &quot;серой зоне&quot; на Донбассе
ВСУ освободили еще одно село в "серой зоне" на Донбассе
Житель Горловки показал подорванные мосты
Житель Горловки показал подорванные мосты
Показали, чем Украина удивляет мир на международной выставке оружия
Показали, чем Украина удивляет мир на международной выставке оружия
40 дней по Захарченко: показали, как на поминки сползлась элита &quot;русского мира&quot;
40 дней по Захарченко: показали, как на поминки сползлась элита "русского мира"
Показали разрушения у Водяном после прилета мины боевиков
Показали разрушения у Водяном после прилета мины боевиков
Видео
Все видео
Украинские военные подготовились к встрече с десантом агрессора на Азове
Украинские военные подготовились к встрече с десантом агрессора на Азове
"ООСы против колорадов" - показали уничтожение позиции боевиков
"ООСы против колорадов" - показали уничтожение позиции боевиков
Армейская авиация показала стрельбища по вражеским целям
Армейская авиация показала стрельбища по вражеским целям
"Надежная боевая подруга бойца" - в ООС рассказали о пулеметах на передовой
"Надежная боевая подруга бойца" - в ООС рассказали о пулеметах на передовой
Морские пехотинцы получат новое жилье - Минобороны
Морские пехотинцы получат новое жилье - Минобороны
Интервью
1/5
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
Просмотров: 1620
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
1 Просмотров: 2043
Визия финансового сектора
Визия финансового сектора
Просмотров: 801
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
Просмотров: 1422
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Просмотров: 5454
Колонка
Зоя Казанжи
Зоя Казанжи
08 октября 2018
Просмотров: 1350
Хочу зустріти їх завтра
Їли морозиво й реготали. Щиро так, по-молодому. Я спочатку почула лише сміх. Поставила своє авто на паркінг і скоротила шлях — майже через ...
среда, 10 октября 2018 10:57

Начали готовиться: рассказали о планах террористов

  Комментировать
Начали готовиться: рассказали о планах террористов
Боевики ждут военные учения командиров из России. Фото: Единство

Террористы ДНР и ЛНР готовятся к военным учениям.

На них прибудут кадровики из России, сообщает глава Института военно-политических исследований Дмитрий Тымчук в Facebook.

"Противник ежедневно проводит тренировки со своими очередными артиллерийскими расчетами, отрабатывая вопросы их развертывания на огневых позициях и подготовку к нанесению огневого удара по Объединенным силам. На наиболее опасных направлениях огневые средства противника находятся на боевых позициях постоянно в готовности к немедленному применению.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Боевики в Донбассе воюют по-новому

В рамках единого плана системы оперативной и боевой подготовки Южного Военного округа ВС РФ в штабах 1 и 2 АК оккупационных войск готовятся к проведению в середине октября общих командно-штабных учений с привлечением к нему так называемых "Военных комиссариатов ДНР и ЛНР", всех так называемых "Силовых структур ДНР и ЛНР", а также представителей российской оккупационной администрации", - сообщил Тымчук.

Между тем украинские военные 9 октября тоже провели военные учения - готовились отражать атаку вражеского десанта на берегах Азовского моря.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Начали готовиться: рассказали о планах террористов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
октября

Провокаторы с огнем едва не сорвали матч против Англии

Четырех из пяти победителей Мохаммеда Али воспитал один тренер

Город остался без медиков - землетрясение разрушило больницу

Самое читаемое
Никто не знал, что будет дальше: фото последних дней Советского Союза
Никто не знал, что будет дальше: фото последних дней Советского Союза
21
 Просмотров: 87332
Битые морды, водка и нищета: фотограф показал шокирующую реальность современной России
Битые морды, водка и нищета: фотограф показал шокирующую реальность современной России
41
 1 Просмотров: 78985
40 дней по Захарченко: показали, как на поминки сползлась элита &quot;русского мира&quot;
40 дней по Захарченко: показали, как на поминки сползлась элита "русского мира"
16
 2 Просмотров: 69898
Показали фото со свадьбы Ирэны Карпы
Показали фото со свадьбы Ирэны Карпы
13
 Просмотров: 60364
Голая правда: фотограф показал бурную жизнь в ХХ веке
Голая правда: фотограф показал бурную жизнь в ХХ веке
50
 Просмотров: 37422
Донбасс
Террористам на Донбассе выдали форму СБУ
Террористам на Донбассе выдали форму СБУ Просмотров: 207
Боевики в Донбассе воюют по-новому
Боевики в Донбассе воюют по-новому Просмотров: 1494
ВСУ освободили еще одно село в "серой зоне" на Донбассе
ВСУ освободили еще одно село в "серой зоне" на Донбассе
6
 Просмотров: 3150
На Донбассе обострение, враг применил управляемые ракеты: есть потери
На Донбассе обострение, враг применил управляемые ракеты: есть потери Просмотров: 477
Юрист рассказала, как получить деньги за разрушенное жилье
Юрист рассказала, как получить деньги за разрушенное жилье
 Просмотров: 162
Больше всего комментируют
26
"Готовы на сделку с дьяволом" - в России озвучили планы на Украину
7
Нардеп поставил на место кремлевских пропагандистов
6
После Вилкула ГПУ может прийти за депутатом из любой фракции - эксперт
5
"Миротворец" внес в базу чиновников и депутатов с венгерскими паспортами
4
Россия ворует у Украины газ на Черном море
Голосов: 31649
Голосование Кого из главарей терористов ДНР и ЛНР ликвидируют следующим
  • Александр Захарченко
  • Игорь Плотницкий
  • Игорь Гиркин
  • Денис Пушылин
  • Игорь Безлер
  • Певел Губарев
  • Александр Ходаковский
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua