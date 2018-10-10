Начали готовиться: рассказали о планах террористов

Боевики ждут военные учения командиров из России. Фото: Единство

Террористы ДНР и ЛНР готовятся к военным учениям.

На них прибудут кадровики из России, сообщает глава Института военно-политических исследований Дмитрий Тымчук в Facebook.

"Противник ежедневно проводит тренировки со своими очередными артиллерийскими расчетами, отрабатывая вопросы их развертывания на огневых позициях и подготовку к нанесению огневого удара по Объединенным силам. На наиболее опасных направлениях огневые средства противника находятся на боевых позициях постоянно в готовности к немедленному применению.

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В рамках единого плана системы оперативной и боевой подготовки Южного Военного округа ВС РФ в штабах 1 и 2 АК оккупационных войск готовятся к проведению в середине октября общих командно-штабных учений с привлечением к нему так называемых "Военных комиссариатов ДНР и ЛНР", всех так называемых "Силовых структур ДНР и ЛНР", а также представителей российской оккупационной администрации", - сообщил Тымчук.

Между тем украинские военные 9 октября тоже провели военные учения - готовились отражать атаку вражеского десанта на берегах Азовского моря.