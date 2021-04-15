На случай российского вторжения создадут отряд добровольцев

В городе создадут отряд добровольцев. Фото: Facebook

В Ивано-Франковске создадут отряд добровольцев, которые поедут защищать Украину в случае полномасштабного вторжения России.

Об этом сообщил мэр города Руслан Марцинкив в Facebook.

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"Поручил руководителю Муниципальной инспекции Михаилу Шутаку сформировать отряд добровольцев, которые смогут отправиться защищать нашу землю на восточной границе в случае полномасштабного вторжения. Ибо мы все понимаем, что обострение будет. Надо быть готовыми", - отметил Марцинкив.

Киев создал карту подземных укрытий на случай вторжения РФ. К ним относятся хранилища гражданской защиты, подземное пространство метрополитена, подвальные помещения жилых домов, подземные паркинги и другие сооружения подземного пространства, которые могут быть временно использованы для укрытия населения.