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вторник, 07 сентября 2021 00:22

На шахте в ЛНР погибли 9 человек

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На шахте в ЛНР погибли 9 человек
На шахте "Красный партизан" погибли люди. Фото: Интерфакс

На шахте "Красный партизан" в так называемой ЛНР оборвался канат транспортной кабины.

Погибли по меньшей мере 9 человек, сообщает российское пропагандистское информагентство.

Всего в кабине находились 25 человек. Информации по другим пока нет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стало известно о шестой жертве взрыва на шахте

В поселок городского типа Удачное Покровского района Донецкой области 31 июля произошел взрыв на шахте. На месте погиб один человек.

Пострадало 10 человек, из которых четверо - работники шахтоуправления, а шестеро - работники подрядной организации.

5 августа в ожоговом отделении больницы Краматорска умерли еще двое горняков.

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