На шахте в ЛНР погибли 9 человек

На шахте "Красный партизан" в так называемой ЛНР оборвался канат транспортной кабины.
Погибли по меньшей мере 9 человек, сообщает российское пропагандистское информагентство.
Всего в кабине находились 25 человек. Информации по другим пока нет.
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В поселок городского типа Удачное Покровского района Донецкой области 31 июля произошел взрыв на шахте. На месте погиб один человек.
Пострадало 10 человек, из которых четверо - работники шахтоуправления, а шестеро - работники подрядной организации.
5 августа в ожоговом отделении больницы Краматорска умерли еще двое горняков.
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