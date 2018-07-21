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суббота, 21 июля 2018 17:41

"На руках занесли в безопасное место" - пожилая женщина шла 4 км из оккупированного Докучаевска

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&quot;На руках занесли в безопасное место&quot; - пожилая женщина шла 4 км из оккупированного Докучаевска
Истощенную женщину увидели бойцы 93-й отдельной механизированной бригады. Сказала, что пришла из оккупированного Докучаевска Донецкой области ФОТО: 93-я ОМБр

Пожилая женщина 4 км прошла пешком из оккупированного Докучаевска в Донецкой области в направлении позиций украинских военных. Об этом случае в Facebook написали бойцы 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр".

"Примерно в 20:00 бойцы 93-й бригады заметили силуэт человека, который двигался в направлении одного из опорных пунктов со стороны Докучаевска. Путинские наемники выпустили в ее сторону две мины калибром 120 мм, но, к счастью, не попали, и человек продолжал движение. Впоследствии стало ясно, что это пожилая женщина, которая едва передвигает ноги, пока не упала", - говорится в сообщении.

Бойцы вышли женщине на встречу. Обессиленную на руках занесли в безопасное место на опорный пункт.

"Первичный осмотр медиками бригады предварительно зафиксировал крайнюю степень физического истощения, повышенное давление, стенокардию, проблемы с легкими. После оказания первой домедицинской помощи ее доставили в Центральную районную больницу города Волноваха. Сейчас она находится в неврологическом отделении", - отмечают бойцы 93-й.

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По их словам, сначала женщина ничего не слышала и не могла говорить. Вероятно, это следствие контузии. За ночь ее состояние улучшилось. Она начала отвечать на вопросы.

"Рассказала, что зовут ее Мария Владимировна Происходило (или Проходило). Она пришла с Докучаевска. Там жила с дочерью. Возможно, бабушка заблудилась в поисках собаки. Ведь именно ее она начала звать, когда заговорила впервые. Однако, позже сказала, что собаку застрелили", - пишут военные.

Как женщина решилась пройти такой маршрут, пока рассказать не может. Врачи предполагают, что женщина могла пережить сильный стресс, который спровоцировал временную амнезию.

Российские наемники-боевики и главари террористов так называемых ЛДНР расстреливают неугодных на оккупированных территориях Донбасса.

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