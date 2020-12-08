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вторник, 08 декабря 2020 19:56

На передовой сохраняется тишина

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На передовой сохраняется тишина
Сообщили последние новости Донбасса. Фото: Facebook

С начала текущих суток в зоне проведения операции Объединенных сил наблюдается тишина.

Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой подразделениями Объединенных сил. Об этом говорится в сообщении ООС в Facebook.

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"Украинские военные продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению и придерживаются договоренностей, достигнутых 22 июля 2020, в полном объеме", - отмечается в сообщении.

Русские захватчики вывели на передовые позиции танки и артиллерийские подразделения 1-го и 2-го армейских корпусов. Государство-агрессор продолжает наращивать военный потенциал на Донбассе, привлекли максимальное количество личного состава артиллерийских, танковых и мотострелковых подразделений.

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